Borussia Dortmund-Milan, Thiaw: “Faremo di tutto per il clean sheet”

Sui loro tifosi : " Ho detto ai miei compagni che il Borussia ha una delle più grandi fanbase del Mondo . Pulisic lo sa meglio di me. Anche lui ha parlato con i compagni".

Sulla partita : "La affrontiamo bene e ci stiamo divertendo, speriamo di farlo anche in campo. Cerchiamo di migliorare ancora".

Sulla difesa: "Come tutti i difensore ci piace un clean sheet e domani faremo il nostro meglio per non concedere neanche un gol".