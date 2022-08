Borghi: “Il Milan vuole alzare l’asticella in Europa. E De Ketelaere…”

Intervenuto con un video tramite il proprio canale YouTubeStefano Borghi, noto telecronista, ha detto la sua sul Milan e su Charles De Ketelaere. Questo il passaggio sulla stagione che si aspetta dai rossoneri: "Il Milan mantiene questa serie di caratteristiche che gli hanno permesso di primeggiare. Dopo qualche scossone ha confermato la dirigenza, e direi che Maldini, Massara, tutto lo scouting, il modo di gestire la società rimangono una costante, così come rimane una costante Stefano Pioli, architetto di questa grandissima crescita. Rimane una costante anche il modo in cui il Milan si esprime sul campo. Ha giocato diverse amichevoli, anche se i risultati delle amichevoli sono sempre da prendere un po’ con le molle. Si è visto sul campo che il Milan non ha cambiato modo di esprimersi. Sa avere soluzioni ad hoc per partite specifiche e momenti precisi. Ha punti di forza di forza comprovati; la fascia sinistra con Theo e Leao per me è una coppia di esterni di caratura mondiale. Ha questa capacità di coinvolgere all’interno i terzini, di muovere i mediani, di movimentare le situazioni d’attacco. È un Milan che l’anno scorso ha vinto e si finiva la stagione dicendo: 'È un grossissimo passo in avanti ma è una tappa di un percorso', perché l’obiettivo del Milan non è solo quello di riconfermarsi in Italia ma di alzare l’asticella sul terreno europeo, che è storicamente un giardino di casa per il club rossonero".