Bonolis: “Ibra fantastico: ho un bellissimo ricordo di quando è andato via”

NEWS MILAN – Paolo Bonolis, celebre conduttore e tifoso dell’Inter, ha parlato, tanto in maniera seria quanto ironica, di Zlatan Ibrahimovic, bomber svedese che ha indossato la maglia nerazzurra per tre anni, dal 2006 al 2009, segnando 66 gol in 117 gare e vincendo 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia.

“Ibrahimovic è un giocatore fantastico, che fa reparto da solo e che sa sia finalizzare che mandare in porta i compagni. Ha tutte le caratteristiche di un centravanti e mi è dispiaciuto quando se ne andò via per motivi personali perché, a detta sua, a Milano non vinceva la Champions League. Appena se ne è andato abbiamo vinto la coppa, quindi ho uno splendido ricordo da giocatore e un bellissimo ricordo di Ibrahimovic quando è andato via”, ha detto Bonolis.

