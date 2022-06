Boniek: “Zaniolo? Lo venderei per 50 milioni. Per me è simile a Vlahovic”

L'ex calciatore Zibi Boniek ha parlato di Nicolò Zaniolo, accostato al Milan come obiettivo di mercato. Lo venderebbe per 50 milioni? La risposta

L'ex calciatore Zibi Boniek ha parlato di Nicolò Zaniolo , accostato al Milan come obiettivo di mercato. Lo venderebbe per 50 milioni? La risposta affidata a 'Il Messaggero': " Lui è un giocatore fortissimo , so di dire una cosa abbastanza singolare ma io continuo a pensare che il ragazzo possa rendere al meglio nel ruolo centravanti. È il classico numero 9, è uno che non vuole dare palla, va nell’uno contro uno, bravo di testa, veloce, potente e vede la porta. Se io guardo Vlahovic e Zaniolo, vedo tante caratteristiche simili ".

"Forse sì, ma dovrei essere all'interno della società e conoscere meglio la situazione economica. Non è quindi semplice da dire e se lo vendi devi prendere uno più forte di lui e non so se costerebbe molto di meno".