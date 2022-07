Boniek attacca: “La Juventus usava i propri dirigenti per vincere le partite”

Zbigniew Boniek, ex calciatore della Juventus, ha attaccato il suo ex club, spiegando la decisione di non concedergli la stella

Renato Panno

Zbigniew Boniek, ex calciatore della Juventus, ha attaccato il suo ex club, spiegando la decisione di non concedergli la stella. Il polacco afferma di non aver mai parlato male dei bianconeri, ma si è limitato a riportare la verità. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Il Messaggero'.

"Mai parlato male della Juventus"

"Mai parlato male della Juve, anche a loro chiedo: portatemi un articolo o una registrazione in cui lo faccio. Ho fatto delle critiche, anzi, constatazioni: ho detto che non mi piaceva che la Juve usasse i propri dirigenti per vincere le partite. E lo confermo. Ma Andrea Agnelli si è fatto influenzare da certi balordi, mi hanno negato la stella".