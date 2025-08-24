Il giornalista Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche del Milan e di Igli Tare. La squadra rossonera è stata definita “un enorme punto interrogativo”, mentre sul dirigente albanese ha espresso parole di fiducia. Ecco le dichiarazioni di Bonanni.
Bonanni: "Il Milan è un incognita. Tare? Ecco cosa ne penso"
INTERVISTE
Bonanni: “Il Milan è un incognita. Tare? Ecco cosa ne penso”
Bonanni a TMW Radio analizza il Milan e si esprime su Igli Tare: rossoneri un punto interrogativo, fiducia al dirigente. Le sue parole
Milan, Bonanni: "Tare è un valore aggiunto per una società a cui..."—
"Credo che il Milan per me sia un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni”.
