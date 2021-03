Bonan: “Scudetto? L’Inter non ha tutte le assenze del Milan” | News

Milan, le parole di Bonan

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter. I nerazzurri, se vincessero oggi contro il Parma, andrebbero a + 6 sui rossoneri. Ecco le parole di Bonan.

“L’Inter è più forte del Milan e ha la possibilità di lavorare liberamente tutta la settimana. Oltre a questo l‘Inter non ha tutte le assenze fisiche che ha il Milan. I rossoneri sono rientrati nelle categorie delle squadre che lottano per la Champions anche se quanto fatto quest’anno è straordinario”. Non solo scudetto, ma anche calciomercato: novità importanti su Tomori.