Bologna-Milan, Ambrosini: “I rossoneri meritano il pari”

Un primo tempo difficile quelle del Milan sul campo del Bologna . Gli emiliani sono passati in vantaggio dopo meno di un minuto grazie al gol di Sansone. I rossoneri si sono svegliati e hanno trovato il gol del pari con un gran tiro di Pobega. Massimo Ambrosini , ex centrocampista del Diavolo, ha parlato proprio della prima frazione di gioco allo Stadio dall'Ara. Ecco le sue parole negli studi di DAZN.

"Dopo l'approccio sbagliato iniziale, è arrivato il pareggio del migliore in campo Pobega. Il Milan ha più che meritato il pareggio in questo primo tempo".