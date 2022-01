Boldi: “Calciomercato? Vorrei Dybala al Milan. E’ il più forte di tutti”

L'attore Massimo Boldi, intervistato da Tuttosport, ha parlato del suo desiderio di vedere Paul Dybala con la maglia del Milan

L'attore Massimo Boldi, grande tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Ecco cosa ha detto: "Il Milan è forte, gioca un buon calcio, forse il migliore, e ci sono tutti i presupposti per vincere il campionato. Sì, è vero c’è l’Inter che è davvero temibile, ma se noi mettiamo grinta sino alla fine della gara, e non perdiamo punti per ingenuità, possiamo arrivare in testa, ma dobbiamo fare ancora meglio. Il Milan è davvero la squadra più forte di questo campionato, oltre che giocare molto bene, diverte, ti appassiona, sicuramente di più dello scorso campionato. Certo, ci sono antagoniste importanti, come, ripeto, Inter, Napoli e Roma, mentre escludo la Juventus, che onestamente non mi piace affatto. Su chi vorrei al Milan? Non ci sono dubbi. Per me, Paulo Dybala, è il più forte di tutti. Peccato che la Juve non lo molli, a noi, davanti, servirebbe come centravanti, lui può fare la prima e la seconda punta, anche come ala destra, dotato di estro e imprevedibilità". Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.