Bocci: “Boban non è venuto al Milan per fare la figurina”

NEWS MILAN – La giornalista Alessandra Bocci, che ha intervistato Zvonimir Boban per ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, è intervenuta ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘ per commentare la situazione in casa Milan, con l’evidente spaccatura tra il Chief Football Officer rossonero e l’amministratore delegato del club, Ivan Gazidis.

“C’è intenzione di fare chiarezza, Boban non è il tipo che si fa bypassare: non è venuto al Milan per fare la figurina, nelle sue competenze c’è area sportiva e che si contatti un allenatore senza consultarlo non gli va giù”, ha sottolineato la Bocci che ha poi concluso: “Con queste premesse, se non c’è un chiarimento forte, non credo possa andare avanti questo tipo di gestione”.

Ma cosa ne pensano, di tutto questo, i tifosi del Diavolo? Per farvi un’idea di ciò che serpeggia tra i sostenitori del Milan sui social, date un’occhiata al nostro liveblog >>>

