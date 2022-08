Boban: “Il VAR ha eliminato gli errori più grandi, ne sono orgoglioso”

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': ecco le dichiarazioni sul VAR. "All’inizio capivo i dubbi di chi lo discuteva, era una reazione naturale e logica, calcistica direi. Ma dopo tutti i miglioramenti e le tante partite corrette da gravi errori, chi lo discute ancora non è intellettualmente onesto. Il V.A.R. non solo ha eliminato quasi tutti gli errori più grandi, ma è stato un messaggio di trasparenza del calcio, di risultati più giusti e una forma di protezione verso gli arbitri che possono sbagliare. Il V.A.R. non cambia il calcio, lo pulisce. La gente non si lamenta più urlando “Ladri”. A volte ora dice “Ma neanche con il V.A.R. …?”, però crede nel sistema calcio e questo non ha il prezzo. C’è voluto coraggio ma adesso è difficile immaginare il calcio senza V.A.R. e ne sono orgoglioso". Difesa, la nuova idea di Maldini e Massara: le ultime di mercato sul Milan >>>