Boban: “Meno male che Maldini è rimasto. Dirigente di alto livello”

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha parlato dell'operato di Paolo Maldini nel club di Via Aldo Rossi

Daniele Triolo

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, oggi Chief of Football nella UEFA del Presidente Aleksander Čeferin, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'SportWeek' che sarà in edicola domani mattina. Intanto, però, ecco una ghiotta anticipazione delle sue dichiarazioni grazie a 'La Gazzetta dello Sport' odierna.

Interpellato sul lavoro che sta svolgendo nel club di Via Aldo Rossi l'amico ed ex collega Paolo Maldini, Boban ha dichiarato. "Meno male che Paolo è rimasto in società. È cresciuto tanto, ora è un dirigente di alto livello. È necessario, tra tanti amministratori, uomini di marketing, esperti di numeri e gente che non ama il calcio e capisce poco del Milan".