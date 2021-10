Boban: “Sono in causa con Elliott. Ma tifo Milan più di prima”

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha rivelato come ancora tenga molto ai colori rossoneri. Le sue dichiarazioni a 'SW'

Daniele Triolo

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, oggi Chief of Football nella UEFA del Presidente Aleksander Čeferin, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'SportWeek' che sarà in edicola domani mattina. Intanto, però, ecco una ghiotta anticipazione delle sue dichiarazioni grazie a 'La Gazzetta dello Sport' odierna.

Sull'amarezza provata per il suo addio, forzato, al Milan, Boban ha sottolineato sicuro: "È passata. Nella vita ci sono cose ben peggiori dell'interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con Elliott, con il Milan non potrò mai essere in causa. Tifo Milan più di prima". Milan, duello di mercato con Juve e Roma per il nuovo Hakimi. Le ultime >>>