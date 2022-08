Boban: “Addio al Milan? Tornassi indietro rifarei e ridirei tutto”

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, fu licenziato dal club rossonero dopo un'intervista non autorizzata

Daniele Triolo

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI).

Milan, Boban ricorda l'epoca del suo licenziamento

Boban, come si ricorderà, fu licenziato dal club rossonero (dal proprietario, il fondo Elliott Management Corporation, n.d.r.) per un'intervista rilasciata proprio alla 'rosea' senza autorizzazione. Il croato fece delle dichiarazioni che non andarono giù alla famiglia Singer.

Interpellato, oggi, sulla sua seppur breve esperienza da dirigente nel suo Milan, Boban ha spiegato quanto segue. «Tornassi indietro rifarei e ridirei tutto? Assolutamente sì, questione di principio e dignità. Non mi dipingo come un santo, non lo sono, ma andava fatto. Dispiace quanto accaduto, ma ne vado fiero».