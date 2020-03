Boateng: “Che partita Lecce-Milan! Aquilani mi disse che…”

ULTIME NEWS MILAN – Tutti ricordano quel Lecce-Milan finito 4-3 a favore dei rossoneri. Il Diavolo, sotto di tre gol all’intervallo, riuscì a compiere l’impresa di ribaltare il match grazie ad uno strepitoso Kevin-Prince Boateng, autore di una tripletta. Ecco le sua parole: “Lecce-Milan 3-4 è stata una partita pazza, ho fatto due gol discreti. La settimana prima mi avevano detto che non ero professionale e mi hanno messo in panchina. Probabilmente Braida aveva anche ragione. Ero molto arrabbiato. Il Lecce fa il 3-0 a fine prima tempo e allora mi riscaldo con Aquilani e lui mi dice che serviva un miracolo, e io scherzando gli ho detto che ci avrei pensato io. Poi abbiamo vinto 4-3 e ho fatto tripletta, mi ha detto che sono un pazzo. A Braida non ho detto nulla, la risposta è arrivata sul campo: è sempre più bello quando si risponde così”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

