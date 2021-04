Blomqvist: “Maldini? Ha il calcio nel sangue, può raggiungere il top”

Jesper Blomqvist, ex giocatore del Milan, ha parlato delle qualità di Paolo Maldini come calciatore e dirigente. Queste le dichiarazioni

Jesper Blomqvist, ex giocatore del Milan, ha parlato delle qualità di Paolo Maldini come calciatore e dirigente. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Quando arrivai a Milanello mi fece un'impressione molto positiva. Era uno dei pochi italiani che parlava inglese e mi aveva aiutato. Ha il calcio nel sangue, per me può ripetere quella straordinaria carriera da calciatore, come dirigente. Non dipende solo da lui, ma dai mezzi economici che gli verranno messi a disposizione. Sa perfettamente come comportarsi sul campo e anche fuori: ha tutte le qualità per raggiungere un livello top".