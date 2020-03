Bjelica rivela: “Dani Olmo vicinissimo al Milan: ha scelto lui il Lipsia”

CALCIOMERCATO MILAN – Il tecnico croato della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica ha rivelato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com come il centrocampista spagnolo Dani Olmo a gennaio fosse vicinissimo a trasferirsi al Milan.

Quanto è stato vicino Olmo al Milan?

“Tanto. L’offerta del Milan per il ragazzo era più vantaggiosa rispetto a quella del Lipsia, ma il trasferimento in Germania è stata una sua scelta. Ha voluto il Lipsia per giocare la Champions e andare in un progetto dove crescono i giovani”.

Con il Lipsia è stata un’operazione da cinquanta milioni…

“Il Milan non offriva i bonus, a differenza del Lipsia. La Dinamo ha anche il 20% della futura vendita. Con i bonus si può arrivare a cinquanta milioni”.

Sarebbe stato pronto per il Milan?

“Certo che sì. Secondo me il Milan sarebbe stata la soluzione ideale. Perché so com’è il calcio italiano. Se fosse andato al Milan avrebbe fatto un’ottima scelta. Ma ha deciso così e lo abbiamo rispettato”. Intanto, ecco le ultime sul possibile nuovo DS del Milan>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android