Bjelanovic: “Milan favorito per la corsa alla Champions League”

MILAN NEWS – È stato un grande attaccante, Sasa Bjelanovic. In Italia ha giocato in moltissimi club e ora è un dirigente, in passato anche dell’Hajduk Spalato. Ai microfoni di TMW Radio ha parlato anche del Milan, club che secondo molti potrebbe sorprendere quest’anno. Ecco le sue dichiarazioni: “Se il Milan ricomincia come ha finito la scorsa stagione, lo vedo tra le squadre favorite a fare il salto di qualità e arrivare in Champions League. Li vedo più solidi e compatti rispetto a prima. Possono sorprendere e arrivare finalmente nei primi quattro posti, per tornare nell’Europa che conta dopo 7 anni”.

