Biraghi: “Io al Milan? Contatti in passato, ma ora sto bene”

Cristiano Biraghi parla in conferenza e ammette di aver avuto contatti con il Milan in passato: "Vecchia storia, ora sto bene a Firenze"

Riccardo Varotto

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della terza amichevole stagionale per i Viola. L'ex giocatore dell'Inter ha ricevuto numerose domande, tra le quali alcune riferite a rimpianti personali del passato. A tal proposito, Biraghi ha ammesso di aver avuto in passato contatti con il Milan.

Ecco le sue parole: "Non ho rimpianti. Tornare all'Inter era una mia priorità, dopo essere cresciuto in Primavera. Il Milan? C'è stato un contatto in passato, ma io credevo e credo nella Fiorentina. Questa è una famiglia che vive di sani principi, non cerco altro".

Successivamente, il terzino ha parlato anche della sua mancata convocazione agli Europei: "Ho sperato fino all'ultimo nella convocazione, è normale. Se non ci sono andato è perché evidentemente ci sono atleti migliori di me al momento. Ho tifato Italia come tutti, ovviamente".

Infine, Biraghi ha promesso di migliorare il suo contributo realizzativo nella prossima stagione, per tutta la gioia dei giocatori di Fantacalcio: "L'anno scorso potevo arrivare a 5-6 gol, ne ho sbagliati parecchi. Spero di migliorare il numero dei miei gol durante la prossima stagione, vedremo a fine anno". Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.