Biasin: “Inter più completa del Milan, ma la scorsa stagione…”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sulla stagione che sta per iniziare, in particolare su Inter e Milan, favorite per lo scudetto

Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sulla stagione che sta per iniziare, concentrandosi in particolare su Inter e Milan, due delle favorite per lo Scudetto. Questo l'intervento ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch: "Nel 2022 non si può non prescindere dal fatto che ci sono i 5 cambi, quindi ci sono 11 più 11. Io vedo in Inter e Milan rose già complete, l’Inter più completa. Lo scorso anno pure, ma hanno vinto i rossoneri. I nerazzurri hanno più soluzioni ma non possiamo dimenticarci altre cose come l’alchimia che ha portato il Milan ai massimi livelli".