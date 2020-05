Biasin: “Ibrahimovic? La società prenderà la palla al balzo per non rinnovare…”

MILAN NEWS – Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin, ai microfoni di ‘Tutti Convocati‘, ha parlato dell’infortunio di Ibra ma anche del suo rinnovo.

Ecco il suo pensiero: “L’infortunio di Ibrahimovic è un bel problema per il Milan. Ci vorranno minimo 1-2 mesi prima che possa rientrare. I rossoneri non erano pronti a fare a meno di Ibra. Non riesco a immaginare un Ibrahimovic che ritorna in tempi brevi, il polpaccio è una cosa seria”.

"La sensazione è che la società non abbia intenzione di arrivare a un rinnovo e possa prendere la palla al balzo", ha concluso Biasin.