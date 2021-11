Biasin: “Brozovic al Milan? Chiede 8 milioni, non penso proprio”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dei rumours che vogliono Marcelo Brozovic al Milan a parametro zero. Questo il suo pensiero

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dei rumours che vogliono Marcelo Brozovic al Milan a parametro zero. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'Calciomercato.it': "Brozovic chiede 8 milioni e l'Inter non può garantirglieli, ma altri club si, i soliti noti. Prima di andare via secondo me ci penserà, ma l'Inter non può andare oltre i 6 milioni. Brozovic al Milan a zero? I rossoneri sono stati il primo club che ha messo un tetto agli ingaggi, non penso proprio siano disposti a versare certe cifre per un 30enne". Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio, ci siamo. Due recuperi in vista del derby