Biasin: “Arbitri? Vedono il VAR come un problema e non come opportunità”

ULTIME NEWS – Il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato delle controverse decisioni prese dagli arbitri in questa stagione.

Biasin ha espresso il suo parere in questo modo: “Non esiste un arbitro che voglia far perdere una squadra, è che gli arbitri vedono la tecnologia come un problema anziché un’opportunità. Bisogna semplificare i regolamenti e far comandare la macchina, cioè il VAR, anziché far comandare l’uomo, cioè gli arbitri”.

Nel frattempo dalla Francia arrivano notizie di un forte interesse del PSG per Theo Hernandez. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓