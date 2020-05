Bertolucci: “Milan? Non c’è chiarezza, si va a tentoni”

NEWS MILAN – Paolo Bertolucci, ex grande tennista e tifoso rossonero, ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” del momento che sta attraversando il Milan. Ecco le sue parole.

"Abbiamo goduto per 30 anni, ora si fa fatica, pazienza, ma dateci un progetto. Se da un attico scendi giù la discesa fa male, e questo è un ascensore che non si ferma – dice Bertolucci – . Non c'è chiarezza e si va a tentoni, andiamo pure avanti con i giovani e con la prospettiva di altri 3-4 anni per risalire, ma ci vuole un vero piano. Come può funzionare un allenatore tedesco in Italia? Il coach funziona quando c'è il giocatore. Allenare Djokovic o il numero 150 del mondo non è uguale".

