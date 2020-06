Bertolini (CT Italia femminile): “Stop è stata mancanza di rispetto”

NEWS MILAN FEMMINILE – Il calcio femminile in Italia non ripartirà per chiudere questa stagione. Il Milan femminile purtroppo ha chiuso al terzo posto, nonostante fosse a parimerito al secondo posto con la Fiorentina. Ma così ha deciso l’algoritmo. Ecco le dichiarazioni, ai microfoni di Radio 24, del CT della nazionale italiana femminile Milena Bertolini.

“Le nostre atlete sono professioniste di fatto, e sono un patrimonio per il nostro calcio. Lasciarle a riposo per tutti questi mesi è una mancanza di rispetto e questo lungo stop creerà un gap importante con le altre nazioni”.

