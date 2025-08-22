Bernabai: “Milan tra le favorite. Su Boniface e Gimenez penso che…”

Il noto giornalista Roberto Bernabai , durante il programma Maracanà di TMW Radio , ha analizzato il possibile dualismo tra Giménez e Boniface e si è poi soffermato sull’importanza di Allegri nella crescita di Leao. Ha inoltre aggiunto di considerare il Milan come possibile favorito per lo scudetto. Ecco le sue parole:

Quale sarà la squadra che può fare il maggior salto in avanti? "Metto il Milan tra le favorite di questo campionato, la campagna rafforzamento a prescindere dalla cessione dolorosa di Reijnders è importante. Ha preso Boniface, continuo a pensare che Gimenez sia un ottimo attaccante e ha solo il campionato. Non avere le coppe rappresenta sempre un piccolo grande vantaggio. E poi c’è Allegri, che magari non brilla per spettacolo ma è sempre molto concreto e ottiene risultati".