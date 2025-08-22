Bernabai: “Milan tra le favorite. Su Boniface e Gimenez penso che…”

Milan, Bernabai: "Allegri è l'allenatore giusto per Leao, ecco perchè"—
Boniface che colpo è per il Milan? "Penso che Boniface sia l’alternativa a Gimenez, con il messicano che parte leggermente dietro rispetto all’innovazione di Allegri di provare Leao centravanti.
"C’è un lavoro assiduo sul portoghese, non solo sull’aspetto tecnico e tattico, ma soprattutto sulla maturazione di questo ragazzo. Credo che Allegri sia l’allenatore giusto per marcare questa differenza in un giocatore che può e deve fare la differenza per il Milan".
