PIANETAMILAN news milan interviste Bernabai: “Milan tra le favorite. Su Boniface e Gimenez penso che…”

INTERVISTE

Bernabai: “Milan tra le favorite. Su Boniface e Gimenez penso che…”

Leeds-Milan 1-1 Santiago Gimenez AC Milan News
Bernabai analizza il Milan: il dualismo Gimenez-Boniface, la crescita di Leao e i rossoneri favoriti per lo scudetto. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

Il noto giornalista Roberto Bernabai, durante il programma Maracanà di TMW Radio, ha analizzato il possibile dualismo tra Giménez e Boniface e si è poi soffermato sull’importanza di Allegri nella crescita di Leao. Ha inoltre aggiunto di considerare il Milan come possibile favorito per lo scudetto. Ecco le sue parole:

Quale sarà la squadra che può fare il maggior salto in avanti? "Metto il Milan tra le favorite di questo campionato, la campagna rafforzamento a prescindere dalla cessione dolorosa di Reijnders è importante. Ha preso Boniface, continuo a pensare che Gimenez sia un ottimo attaccante e ha solo il campionato. Non avere le coppe rappresenta sempre un piccolo grande vantaggio. E poi c’è Allegri, che magari non brilla per spettacolo ma è sempre molto concreto e ottiene risultati".

—  

Boniface che colpo è per il Milan? "Penso che Boniface sia l’alternativa a Gimenez, con il messicano che parte leggermente dietro rispetto all’innovazione di Allegri di provare Leao centravanti.

"C’è un lavoro assiduo sul portoghese, non solo sull’aspetto tecnico e tattico, ma soprattutto sulla maturazione di questo ragazzo. Credo che Allegri sia l’allenatore giusto per marcare questa differenza in un giocatore che può e deve fare la differenza per il Milan".

