Bergomi: “Per lo Scudetto Milan e Napoli hanno qualcosa in più”

"Per lo Scudetto è ancora molto lunga, ma oggettivamente credo che sia il Milan che il Napoli abbiano qualcosa in più rispetto alle altre e per questo motivo le vedo favorite. Ad ogni modo siamo ancora a settembre e non taglio fuori nessuna squadra, neanche la Juventus". Così Beppe Bergomi in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Milan, ha parlato Kalulu: leggi qui la sua intervista >>>