Il Milan ha chiuso una prima parte di stagione divisa in due: ottimo in campionato con 24 punti, quarto posto a 5 punti dalla Lazio capolista. Male in Europa League con appena 3 punti dopo 4 partite giocate. L'ex calciatore dell'Inter Giuseppe Bergomi è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport" in merito a questo inizio di Serie A. Questo il suo commento generale:

"Ora vediamo diverse squadre vicinissime ma questi gruppetti si sgraneranno e le Coppe ci diranno tanto. Giocare la Champions porta via troppe energie, in Europa League invece si può fare un po’ più di turnover".

Bergomi sull'Inter favorita per lo Scudetto e sul derby perso

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"Le ultime due partite ci hanno detto questo ma non dimentichiamoci che due settimane fa ne ha presi tre dal Milan. La testa comanda tutto. Si sono parlati dopo il derby e hanno tirato fuori il meglio, difensivamente e come approccio. Però può difendere meglio, anche con Bastoni al centro. Il punto è che l’Inter non ha mai sostituito due marcatori come Acerbi e De Vrij".

Il confronto tra Milan e Juventus in campionato e in Europa League

"Il Milan è più avanti. Poi magari in Europa League non arriva tra le prime otto ma passa comunque. D’altronde, parliamoci chiaro, quest’anno in questo torneo non ci sono più lo United, il Tottenham, l’Aston Villa... Quest’anno le favorite sono il Milan e la Juve. Per me però adesso i rossoneri hanno un undici più forte e mi danno più garanzie. Tuttavia, quando la Juve recupererà gli infortunati, potrà rientrare anche in corsa per qualcosa di grande, vista la profondità della rosa".

Commento inevitabile sulla "sua" Inter, ancora favorita per la vittoria finale delloTra il Milan e laper Bergomi sono i rossoneri ad essere in avanti:

Bergomi è sicuro: Milan e Juventus sono le più blasonate in Europa League e devono puntare a vincerla. Come detto il Diavolo deve cambiare passo in questa competizione: nelle prossime 4 partite gli errori sono quasi limitati allo zero per raggiungere la qualificazione quantomeno ai playoff.