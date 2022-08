Bergomi sul Milan: “È una squadra che gioca con leggerezza”

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato del Milan e, in particolare, del gioco espresso dai rossoneri già nella prima partita di Serie A

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato del Milan e, in particolare, del gioco espresso dai rossoneri già nella prima partita di Serie A. Questo l'intervento negli studi di Sky Sport: "Siamo all’inizio e c’è qualcosa da migliorare ma il Milan è una squadra che gioca con leggerezza, che continua sull'onda lunga della vittoria del campionato. Giocano sereni e giocano bene. Origi? Troverà spazio, lo si può sfruttare a sinistra, Klopp lo utilizzava anche in quella posizione". Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>