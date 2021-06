Bergomi: “Milan? Concordo con la scelta di puntare su Giroud” | News

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato di Milan e della possibilità dia acquistare Olivier Giroud dal Chelsea

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato come di consueto ai microfoni di Sky Sport durante 'Calciomercato - L'Originale'. In primo piano il possibile arrivo al Milan di Olivier Giroud: "Sono d'accordo con la dirigenza del Milan su Giroud. Ibrahimovic è il titolare del ruolo: non può non esserlo, se sta bene come lui. Chi gli affianchi? Belotti, Raspadori? Tutta gente che se si sposta vuole giocare. Secondo me nella nesta dei dirigenti i calciatori giovani non sono pronti per giocare nel Milan. Raspadori è una bella m, ma quante partite ha giocato per indossare la casacca del Milan?". Intanto ecco le ultime novità sul rinnovo di Calhanoglu.