Bergomi: “Kessie il centrocampista più forte del Milan nonostante tutto”

Beppe Bergomi ha parlato dei centrocampisti del Milan. Nessun dubbio su Franck Kessie, considerato il migliore nonostante le difficoltà. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': “Continuo a pensare che il più forte centrocampista del Milan sia Franck Kessie, nonostante le difficoltà lo ritengo ancora il migliore. Tonali è in crescita esponenziale mentre Bennacer e Bakayoko sono leggermente sotto. Non vorrei dare delle responsabilità a Pioli, sono stati delle scelte sbagliate a condizionare la partita contro l’Udinese, Bakayoko in occasione del gol subito non deve prendere quella scelta”. Le Top News di oggi sul Milan: countdown per Giroud, ecco il preferito per la difesa