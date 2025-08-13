Bergomi: “Il Milan può dare noia al Napoli. Allegri è un vincente”

La sua previsione: "Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio. Le coppe? Al momento sono un’incognita".
INTERVISTE
Tra una settimana e mezzo inizierà la Serie A. In questi giorni moltissimi opinionisti stanno formulando le proprie previsioni sul prossimo campionato italiano. Tra questi, si è espresso Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro e ora opinionista di Sky Sport. All'interno di un'intervista per il Corriere dello Sport ha parlato molto di Inter ma anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito, si riportano le sue parole.
Ecco il suo pensiero relativo alle prime della classe: "Milan terza incomoda dopo Napoli e Inter? Negli ultimi anni hanno sempre avuto grande talento, ma gli mancava sempre qualcosa. Hanno preso l’allenatore giusto, perché Allegri è un vincente, e con Tare come ds hanno messo le cose a posto".
La sua previsione: "Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio. Le coppe? Al momento sono un’incognita".
