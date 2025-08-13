Bergomi: “Il Milan può dare noia al Napoli. Allegri è un vincente”

Tra una settimana e mezzo inizierà la Serie A . In questi giorni moltissimi opinionisti stanno formulando le proprie previsioni sul prossimo campionato italiano. Tra questi, si è espresso Beppe Bergomi , ex capitano nerazzurro e ora opinionista di Sky Sport. All'interno di un'intervista per il Corriere dello Sport ha parlato molto di Inter ma anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri . Di seguito, si riportano le sue parole.

Bergomi sul Milan di Allegri

Ecco il suo pensiero relativo alle prime della classe: "Milan terza incomoda dopo Napoli e Inter? Negli ultimi anni hanno sempre avuto grande talento, ma gli mancava sempre qualcosa. Hanno preso l’allenatore giusto, perché Allegri è un vincente, e con Tare come ds hanno messo le cose a posto".