Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Bergomi: “Il Milan può dare noia al Napoli. Allegri è un vincente”

INTERVISTE

Bergomi: “Il Milan può dare noia al Napoli. Allegri è un vincente”

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Leeds-Milan 1-1
Beppe Bergomi è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ha parlato tanto di Inter, ma anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri
Redazione PM

Tra una settimana e mezzo inizierà la Serie A. In questi giorni moltissimi opinionisti stanno formulando le proprie previsioni sul prossimo campionato italiano. Tra questi, si è espresso Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro e ora opinionista di Sky Sport. All'interno di un'intervista per il Corriere dello Sport ha parlato molto di Inter ma anche del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito, si riportano le sue parole.

Bergomi sul Milan di Allegri

—  

Ecco il suo pensiero relativo alle prime della classe: "Milan terza incomoda dopo Napoli e Inter? Negli ultimi anni hanno sempre avuto grande talento, ma gli mancava sempre qualcosa. Hanno preso l’allenatore giusto, perché Allegri è un vincente, e con Tare come ds hanno messo le cose a posto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un altro difensore per Allegri: una poltrona per tre>>>

La sua previsione: "Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio. Le coppe? Al momento sono un’incognita".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA