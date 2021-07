Beppe Riso: “Grande occasione per Gollini. Papu Gomez non tornerà ora”

Giuseppe Riso, agente di Pierluigi Gollini, ha parlato del passaggio del portiere al Tottenham e di un altro suo assistito, il Papu Gomez

Giuseppe Riso , agente di Pierluigi Gollini , ha parlato del passaggio del portiere al Tottenham e di un altro suo assistito, il Papu Gomez, accostato anche al Milan nelle scorse settimane. Di seguito le parole del procuratore, intercettato all'aeroporto di Linate da 'Tuttomercatoweb': " Gollini dispiaciuto? Normale dopo anni fantastici, intanto è un prestito poi vediamo. Però è un'opportunità che si è meritato e il Tottenham lo ha voluto tanto. Ripeto, se l’è meritato, ha fatto sempre bene, ha fatto bene in Champions e per lui è una grande chance, ma lo sa e sa anche quello che deve fare".

Tante le domande di calciomercato anche sugli altri assistiti. Di seguito le dichiarazioni di Riso: "Papu Gomez in Italia? Nel breve no, vuol restare lì, è innamorato di Siviglia. Adesso no, magari più avanti. Radu rimane all'Inter, così come Sensi (si è parlato di Fiorentina, ndr). Rovella? O va alla Juve o resta al Genoa. Dimarco-Roma? Niente di vero, resta all'Inter. Per Caldara vediamo, ci sono tanti club importanti e alcune neopromosse. È una scelta se andare a fare 38 partite o andare a giocarsela da un'altra parte. Petagna? A Napoli sta bene".