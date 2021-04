Bennacer: “Tonali? Arrivare al Milan non è facile, ma è sulla strada giusta”

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato di Sandro Tonali ai microfoni di 'Milan TV'. Questo il suo pensiero sull'ex Brescia

Sandro Tonali, senza dubbio, è stato il grande colpo dello scorso mercato estivo del Milan. L'ex Brescia, però, ha riscontrato non poche difficoltà dopo il suo arrivo in rossonero. Il compagno di reparto Ismael Bennacer, ai microfoni di 'Milan TV', ha spezzato una lancia a favore del classe 2000. Queste le dichiarazioni: "Sandro sta crescendo e lavorando tanto. Non è mai facile arrivare ad una squadra come il Milan e quando sei giovane devi fare ancora di più. Lui è sulla strada giusta".