Bennacer sul derby: “Il calcio è così, una partita si gioca fino alla fine”

ULTIME NEWS MILAN – Ismael Bennacer ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Milan Tv’. Il centrocampista algerino ha parlato anche del derby perso in maniera ingenua dal Milan contro l’Inter. Ecco la sua analisi: “Penso che una partita si giochi fino alla fine, quindi non dobbiamo mollare mai. Non abbiamo giocato come nel primo tempo e abbiamo perso. Il calcio è così, dobbiamo tenere tutto quel che abbiamo fatto di positivo”. Per vedere le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

