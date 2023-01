Milan, Bennacer: “Non mi sono abituato all’atmosfera dei tifosi”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato in un'intervista dell'atmosfera dei tifosi a cui non si è ancora abituato

Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan , ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV' dopo aver firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027 . Tra i temi di cui ha parlato l'algerino c'è anche quello dell'atmosfera che solo i tifosi a San Siro sono capaci di creare; dopo diversi anni nelle fila del Milan , Bennacer dice di non essersi ancora abituato. Di seguito le sue parole

Milan, le parole di Ismael Bennacer sui tifosi

"Mi ricordo la prima partita che ho fatto a San Siro, contro il Brescia, mi fa sempre qualcosa giocare a San Siro. Ogni partita. Non mi sono ancora abituato all'atmosfera dei tifosi. Sembra che ogni partita fanno di più. Dobbiamo fare tutto per loro. Perché sono molto importanti per noi".