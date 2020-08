Bennacer: “Mi piace ogni cosa del ruolo di regista: sto migliorando molto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismaël Bennacer, classe 1997, regista franco-algerino del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘The Athletic‘. Queste le dichiarazioni di Bennacer sul ruolo da playmaker che ricopre nella fila della formazione di Stefano Pioli.

“Di questo ruolo mi piace ogni cosa, sono al centro di tutto. In Italia è il mio secondo anno da regista, ci sto ancora lavorando. Sto migliorando, imparando molto. Devo servire la palla il più veloce possibile, per farlo devo essere concentrato quando ricevo palla, devo sempre essere in zona e leggere il gioco”.

“Il mio ruolo è in difesa, conquista del pallone e aiuto alla squadra a imporsi sull’avversario”, ha concluso Bennacer sul tema. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTERGRALI DELL’EX EMPOLI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓