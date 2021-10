Belotti: “Chiaro con Juric, faremo valutazioni. Voglio fare un grande anno”

Andrea Belotti, che ha segnato il gol numero 100 in Serie A ieri sera in occasione di Torino-Sampdoria, ha parlato del suo futuro a 'DAZN'

Andrea Belotti , attaccante del Torino in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 con i granata e, di recente, accostato spesso al Milan come acquisto a parametro zero per la prossima estate, ha segnato contro la Sampdoria il suo gol numero 100 in Serie A . Intervistato da 'DAZN' al termine del match contro i blucerchiati, Belotti ha detto:

"Per me è un onore, so che i miei gol servono per portare punti al Toro e sono chiamato in causa per questo. Non avevo preparato maglietta, aspettavamo il momento più opportuno e ora penseremo ad altri traguardi: dobbiamo ancora migliorare tanto".