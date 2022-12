Bazoli: “Convinsi Berlusconi a prendere il Milan, temeva di non piacere”

Uno dei presidenti di Serie A più vincenti di sempre e più amati dai tifosi è senza dubbio Silvio Berlusconi . Alla guida del Milan il Cavaliere ha ottenuto una serie infinita di successi e durante il suo mandato sono passati in rossonero grandi campioni e validi allenatori.

Dello stesso Berlusconi ha parlato Gianni Bazoli , ex presidente del Banco Ambrosiano e in seguito numero uno di Intesa San Paolo . Bazoli ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera , rilasciando una lunga intervista e soffermandosi su quando convinse il Cavaliere a comprare il Milan. Di seguito le sue parole.

" Berlusconi ? Non ci siamo mai scontrati, nonostante le mie idee politiche, che notoriamente non coincidono con le sue, e l'amicizia con Prodi . Conosco Berlusconi da quando era soltanto un imprenditore di successo".

"Lo incoraggiai a comprare il Milan. Temeva, comprando una squadra, di perdere la simpatia dei tifosi delle altre; e lui voleva piacere a tutti. Gli feci che notare che, come dimostrava Agnelli, possedere una squadra non impediva di essere ammirato, anzi".