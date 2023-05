Bayern Monaco, Müller: “Salihamidzic e Kahn? Non sapevo nulla”

Il Bayern Monaco ha vinto il titolo sul fil di lana, Thomas Müller commenta ai microfoni di Sky Sports Deustchland anche la notizia dell'addio di Hasan Salihamidzic e Oliver Kahn: "L'ho saputo un minuto dopo il fischio finale, non ne sapevo nulla prima. Salihamidzic era diligente come lo era in campo, purtroppo nel calcio sappiamo che spesso le cose vanno così. Stasera berremo anche assieme a Oliver e Hasan. Era consapevole del meraviglioso viaggio che aveva fatto con noi e ovviamente lo avrebbe continuato". Ecco come e dove vedere Juventus-Milan in tv o in diretta streaming >>>