Bastoni: “Ibra o Ronaldo? Higuain è quello che mi ha messo più in difficoltà”

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato dell'attaccante che lo ha messo più in difficoltà finora. Ecco la risposta

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato sul canale Twitch de 'Gli Autogol'. Alla domanda se chi tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo fosse il più difficile da marcare, il classe 1995 ha riposto così: "Non è una passeggiata con entrambi, stiamo parlando di top nella categoria. Chi mi ha messo più in difficoltà? Higuain della Juve l'ho sofferto veramente tanto, è quello che mi ha messo più in difficoltà". Maignan, che sfortuna! Il comunicato del Milan è una doccia fredda per i tifosi