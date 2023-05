Barzagli: “Derby ancora aperto, mi aspettavo un Milan diverso”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan nell'EuroDerby

Andrea Barzagli , ex difensore della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la 'Milano Football Week', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' e ha parlato anche dell' EuroDerby di Champions League tra Milan e Inter . Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'TMW'.

Le parole di Andrea Barzagli sul Milan

"Non me l'aspettavo onestamente. Vero che Leao cambia l'equilibrio del Milan ma mi aspettavo un Milan diverso. Non è finita, l'Inter ha fatto molto bene ed è un derby ancora aperto".