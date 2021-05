Barone: “Vlahovic una bella moglie che vogliono tutti, stiamo parlando”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato dell'obiettivo di mercato del Milan Dusan Vlahovic e non solo

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato dell'obiettivo di mercato del Milan Dusan Vlahovic e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' prima di Fiorentina-Napoli: "Vorrei toccare la vicenda della Gazzetta dello Sport, che ha denigrato, mortificato e disonorato gli italo-americani sullo stereotipo che abbiamo combattuto per una vita negli Stati Uniti. Siamo più che fieri di essere italiani e di aver portato la nostra cultura negli USA sin dal 1800, lì ci sono oltre 18 milioni di italo-americani. Invece hanno fatto ieri uno stereotipo su Commisso, una persona con un passato costruito da solo partendo dal sud e che ha fatto già qualcosa di importante aiutando a vendere i diritti della Serie A a CBS, e questo non va bene, è inaccettabile. Non dobbiamo dividere nord e sud, ma noi che siamo partiti dal sud dell'Italia per andare all'estero vogliamo rispetto".