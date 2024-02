Bargiggia: “Pioli potrebbe vincere il ‘Pinochietto d’oro’. Ecco perché”

Paolo Bargiggia, noto giornalista e opinionista, ha parlato di Monza-Milan e in particolare delle scelte di formazione di Stefano Pioli

Il Milan cade contro il Monza. I rossoneri subiscono 4 gol e perdono sul finale della partita, nonostante la splendida rimonta in 10 nel secondo tempo. Molte sono state le critiche per il turnover. Il Diavolo, infatti, ha iniziato la gara senza Giroud, Leao e Pulisic, giocando con Jovic, Okafor e Chukwueze. Paolo Bargiggia, noto giornalista e opinionista, ha parlato della partita contro i biancorossi e in particolare delle scelte di formazione di Stefano Pioli. Ecco le sue parole riprese dall'account Instagram di TvPlay.it.