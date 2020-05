Baresi: “Non sarà semplice ma penso che il Milan possa tornare in alto”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘ in edicola.

Queste le dichiarazioni di Baresi sul Milan attuale paragonato alla sua storia: “No. In ogni club ci sono dei cicli, anche con dei cambiamenti. Ci sono stati dei cambi di proprietà. Silvio Berlusconi è rimasto per 30 anni e quello, di certo, è un punto favorevole. Oggi c’è tanta concorrenza, non è semplice perché vanno rispettate diverse regole, come il Fair Play Finanziario. Penso che il Milan, comunque, possa tornare in alto”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI BARESI >>>