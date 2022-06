Baresi: “Il Milan è una fede. Torneremo grandi anche in Europa”

Franco Baresi, vice presidente onorario rossonero, ha parlato dello scudetto e non ha dubbi: il Milan tornerà grande anche in Europa

Franco Baresi , vice presidente onorario rossonero, ha parlato dello scudetto e non ha dubbi: il Milan tornerà grande anche in Europa. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Milan TV in occasione della sua ospitata al Milan Club Crotone.

“È un Milan Club nato da poco, peccato per i due anni di pandemia e per questo momento difficile. Ho visto però grande entusiasmo e grande partecipazione. Diventerà un Club importante come tanti altri. Ho visto grande affetto nei miei confronti. Il Milan è una fede, una forza; quest’anno ci siamo tolti una grande soddisfazione, torneremo grandi piano piano anche in campo internazionale”. Milan, occasioni importanti in Francia: le ultime news di mercato >>>