Baresi: “Io leggenda del Milan? Solo fortunato ad ascoltare i miei sogni”

Franco Baresi, ex capitano del Milan e vicepresidente onorario del Diavolo, ha parlato al 'Corriere della Sera'. Ecco alcune dichiarazioni

Franco Baresi, ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE PIÙ COMPLETA). Baresi, da sempre, è definito una leggenda dei rossoneri, con 719 gare disputate (33 gol all'attivo) tra il 1977 e il 1997 e la bellezza di 18 trofei vinti.