Baresi: “I derby con l’Inter di mio fratello? Vi rivelo una cosa …”

Franco Baresi, ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola (LEGGI QUI LA VERSIONE PIÙ COMPLETA). Come si ricorderà, il fratello di Franco, Giuseppe Baresi, ha militato come difensore nell'Inter per quasi tutta la sua carriera da calciatore. Ecco, dunque, come il Baresi rossonero ha ricordato le sfide nel derby contro Giuseppe.