Baresi: “Annata di van Dijk strepitosa: gran colpo del Liverpool”

MILAN NEWS – Franco Baresi, colonna del Milan per venti stagioni, dal 1977 al 1997, ben 719 gare e 33 gol in rossonero, con ben 18 trofei all’attivo con la maglia del Diavolo, nel giorno del suo 60esimo compleanno ha parlato di Van Dijk nell’intervista concessa al Corriere dello Sport.

Queste le dichiarazioni di Baresi sul difensore che, al giorno d'oggi, lo ha impressionato di più: "L'annata di Virgil van Dijk è stata strepitosa, un giocatore che mi ha impressionato. Al Liverpool ha fatto la differenza per la sua padronanza, per la personalità. Hanno speso tanto, ma credo che i 'Reds' abbiano fatto un gran colpo".