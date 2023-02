Barcellona, Xavi: “Kessié ha avuto pazienza e ora è il suo momento”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del BarcellonaXavi ha parlato di coloro che hanno trovato meno spazio nel corso della stagione e che devono farsi trovare pronti per giocare. Come esempio ha portato l'ex Milan Franck Kessié, che ha lavorato in silenzio e avendo pazienza, allenandosi bene e trovando finalmente la sua dimensione. Di seguito le sue parole a riguardo.